TLEMCEN : Arrestation d’une bande d’agresseurs

Selon des sources concordantes, les éléments de la gendarmerie nationale, ont procédé au démantèlement d’une bande de malfaiteurs ayant agressé 20 visiteurs aux grottes féeriques de Beni Add à 7 kilomètres au sud de la commune de Ain fezza dans la wilaya de Tlemcen. Les agresseurs procédaient leur acte le matin, où, ils délaissaient les victimes venant des wilayas de Mascara- Sidi Bel Abbès et Aïn Témouchent de leurs bijoux et argent. Les services sécuritaires grâce à un plan sécuritaire établi à l’endroit de leur présence ont arrêté quatre suspects tous résidant dans la commune de Ouled Minoun ainsi que les cagoules utilisées dans les agressions et la récupération de certains objets volés.