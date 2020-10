Les éléments de la brigade anti-drogue et de l’émigration clandestine de la sureté de wilaya de Tlemcen ont procédé à l’arrestation d’une personne recherchée et condamnée à la prison à perpétuité par le Conseil de la magistrature de la wilaya d'Oran pour son implication dans des affaires liées à la possession, au transport et à l'importation de stupéfiants.