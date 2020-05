TLEMCEN : Arrestation d’un escroc à Remchi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la sureté de daïra de Remchi, relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à arrêter un escroc pour arnaque et falsification de documents administratifs. L’opération a été menée suite à une plainte déposée par un revendeur de fournitures électroniques et informatiques déclarant avoir été victime d’une arnaque par un inconnu qui lui a subtilisé une somme de 40 millions de centimes sous prétexte être un agent juridique d’une entreprise. Entamant l’enquête, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le mis en cause en l’occurrence B.M. 28 ans, sa fouille a permis la découverte de plusieurs bons de commande signés et cachetés concernant une entreprise dénommée travaux hydraulique, destinés à trois magasins de vente de matériel informatique .Le premier bon de commande concerne la première victime qui a déposé plainte ,la deuxième victime après sa convocation a fait savoir qu’il a fait l’objet d’une arnaque de 270 millions de centimes notarié et 95 millions de centimes non notarié. Quant à la troisième victime, elle a fait l’objet du vol d’un montant de 279000 dinars .Les enquêteurs ont également procédé à la saisie d’un sceau rectangulaire portant le non de la société, 12.000 dinars et 700 euros .Selon le communiqué de la sureté de wilaya , après l’entame de la procédure d’usage, le mis en cause a été présenté par devant le procureur près le tribunal de Remchi.