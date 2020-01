TLEMCEN : Arrestation d’un escroc à Remchi

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et suite à plusieurs plaintes déposées par des citoyens, les éléments de la sûreté de daïra de Remchi, relevant de la sûreté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à mettre fin aux agissements d’un malfaiteur spécialisé dans l’escroquerie et le faux et usage de faux. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya le mis en cause en l’occurrence A.T. 51 ans escroquait les citoyens en leur promettant des postes d’emploi, ainsi que des lots de terrain en contrepartie de grandes sommes d’argent. Poussant plus loin les investigations, la perquisition de son domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur plusieurs documents administratifs appartenant aux victimes. Le mis en cause a été présenté devant le parquet du tribunal de Remchi.