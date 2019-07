TLEMCEN : Arrestation d’un cambrioleur de magasins

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la préservation des biens et des personnes, les éléments de la troisième sureté urbaine, relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont procédé à l’arrestation d’un malfaiteur spécialisé dans le cambriolage et cela, après un appel téléphonique du propriétaire d’un centre commercial faisant état du cambriolage de son magasin. Intervenant rapidement, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le suspect en l’occurrence B.R. âgé de 38 ans en flagrant délit à l’intérieur du magasin emportant une somme d’argent évaluée à 10000 dinars. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, conclut le communiqué de la sureté de wilaya de Tlemcen.