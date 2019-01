TLEMCEN : 7 harraga arrêtés sur la plage de Mekhaled

Selon une source sécuritaire, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre en échec une nouvelle tentative d’émigration clandestine vers les côtes ibériques, de sept ‘’harraga ‘’âgés entre 19 et 40 ans. Ces derniers étaient à bord d’une embarcation pneumatique et ont été interceptés au niveau de la plage de Mekhaled relevant du territoire de la commune de Honaine dans la wilaya de Tlemcen. Les gendarmes ont procédé à la saisie d’un moteur, d’une quantité de 25 litres de gasoil et d’effets vestimentaires de ‘’harraga’’ .Présentés par devant le procureur près le tribunal de Tlemcen, deux des sept ‘’harraga’’ ont été mis en détention préventive, alors que les autres ont été remis en liberté.