TLEMCEN : 46 accidents de la route durant le mois d’Août

Les services de la sureté de wilaya de Tlemcen ont dans un bilan établi, enregistré 46 accidents de la route sur tout le territoire de la wilaya relevant de sa compétence, durant le mois d’Août 2019. En effet, ces accidents selon le communiqué, ont occasionnés 52 blessés dont 14 mineurs et deux décès dont une fillette. Les mêmes services ont également enregistrés 21 accidents de motocyclettes durant la même période. Notons que le facteur humain reste la principale cause de cette hécatombe par l’excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse, le port du portable durant la conduite, le non respect de la distance et les arrêts anarchiques, vient ensuite seulement l’état de la voiture. La conduite d’un véhicule reste une éducation que certains chauffeurs doivent appliquer et respecter pour leur intérêt et celui des autres conducteurs.