TLEMCEN : 342 bouteilles de spiritueux saisies à Sabra

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le commerce illégal, les éléments de la sureté de daïra de Sabra relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ont réussi à saisir une quantité de boissons alcoolisées et cela, suite à une information parvenue faisant état de la présence d’un véhicule de marque ‘’Symbol’’ où son propriétaire procédait à la vente de bouteilles de spiritueux à l’entrée de la ville de Sabra. Après investigations, les policiers procédèrent à la surveillance du véhicule suspect et son arrestation. La fouille de la voiture a permis de découvrir 342 bouteilles de boissons alcoolisées. Le conducteur en l’occurrence A.A. 39 ans, a été conduit au siège de la sûreté pour l’entame des procédures judicaires à son encontre, a conclu le communiqué de la sureté de wilaya.