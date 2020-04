TLEMCEN : 3000 policiers mobilisés pour sécuriser le Ramadhan

Conformément aux orientations de la direction générale de la sureté nationale ( DGSN ) ,la sureté de wilaya de Tlemcen a mis sur pied un dispositif sécuritaire spécial pour le mois sacré du Ramadan 2020 ,prévoyant une série de dispositions visant à renforcer les mesures exceptionnelles de prévention du covid-19 ,en vue d’assurer la sécurité des individus ,et la protection des biens. Le dispositif est axé sur trois objectifs à savoir ; la sensibilisation et la communication, la prévention et la lutte contre la criminalité .Selon un communiqué rendu public, la sureté de wilaya à travers ses services assurera la sécurisation des lieux à forte affluence notamment les entrées et sorties de la ville, les marchés, les magasins , les bureaux de poste et banques ainsi que les établissements de service public. La police accompagnera également les institutions de services public accueillant les citoyens, en garantissant le respect de l’éloignement sanitaire dit (distanciation) .Les policiers tout grades confondus vielleront à l’application rigoureuse des textes réglementaires relatifs à la prévention pour endiguer la propagation du coronavirus, et l’intensification des patrouilles pédestres et motorisées, afin d’imposer le respect des mesures de confinement.