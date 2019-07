TLEMCEN : 22 personnes arrêtées pour trafic de véhicules

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, principalement celle ayant trait à la contrebande internationale de véhicules, les éléments de la sûreté de daïra de Ain Talout dans la wilaya de Tlemcen ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs. Après les investigations entreprises par les services de sécurités depuis une année, cette cellule activait au niveau de la frontière est du pays et procédait à faire renter des véhicules à partir de la frontière ‘’ouest’’ et les faire ressortir depuis ‘’l’est’’ illégalement. Dotées de fausses cartes grises, certains de ces véhicules ont été saisis à travers plusieurs wilayas du pays et cela avec le concours des services administratifs financiers et des agents de voitures agréés. L’opération a abouti à la récupération de trois voitures de différentes marques et l’arrestation de 22 personnes impliquées dans le faux et usage de faux et la mise en circulation de voitures avec de fausses immatriculations. Présentés devant le procureur prés le tribunal d’Ouled Mimoun, les mis en cause ont été placés sous contrôle judicaire, conclut le communiqué de la sûreté de wilaya