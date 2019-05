TLEMCEN : 2 morts dans un accident de la route

Un regrettable accident de la route est survenu au niveau de l’axe routier menant vers la ville de Ghazaouet dans la wilaya de Tlemcen faisant deux morts âgés de 17 et 27 ans d’une famille après la collision survenue entre un camion et une motocyclette venant en sens inverse. Prévenus, les éléments de la protection civile sont intervenus afin d’évacuer les deux blessés à l’hôpital, le premier rendit l’âme après son admission quand au deuxième, il succomba un peu plus tard. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de ce énième accident qui endeuilla d’autres familles en ce Ramadhan.