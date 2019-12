TLEMCEN : 16200 milliards de centimes pour le développement local

Selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Tlemcen ,la wilaya vient de bénéficier d’une importante enveloppe financière évaluée à 15 milliards de dinars ( 1500 milliards de centimes ), afin de relier le port de Ghazaouet à la route nationale 98 sur une distance de dix kilomètres, et cela conformément à la promesse faite par le wali, Ali Beaniche, à la population de la région à l’issue de sa dernière visite .La deuxième enveloppe financière allouée par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire concerne l’approbation de réalisation du projet de dédoublement de la route nationale 22 ,axe reliant Tlemcen à la commune de Terni sur une distance de 13 kilomètres pour un coût de 1,2 milliard de dinars ( 120 milliards de centimes ). Ce désenclavement soulagera le trafic intense que connait la région, principalement entre Tlemcen et Sebdou ainsi qu’en direction des wilayas de Naama et Bechar et par conséquent diminuera les accidents de la route que connait ce tronçon, il permettra une fluidité de la circulation.