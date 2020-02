TLEMCEN :; Saisie de 117 kilogrammes de kif traité

Un total de 117 kilogrammes de kif traité a été saisi samedi à Tlemcen, par des Garde-frontières, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières "ont saisi, le 1er février 2020 à Tlemcen (2ème Région Militaire), 117 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 11,980 kilogrammes de la même substance à Tébessa (5e RM)", a précisé la même source. D'autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), neuf individus et saisi une tonne de tabac, trois groupes électrogènes et trois marteaux piqueurs, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté quatre individus et saisi cinq fusils de chasse à M'sila, Rélizane et El-Tarf, a ajouté la même source.