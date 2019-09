TIZI OUZOU : Une mère et sa fille arrêtées pour vol d’habits

Ainsi, une mère et sa fille originaires de Boumerdes avaient monté un stratagème particulièrement efficace pour dépouiller plusieurs magasins, notamment les commerces de vêtements .Selon ce que rapporte le quotidien ‘’El Khabar’’, plusieurs fois par semaine, les deux complices à bord de leur véhicule prenaient la route pour diverses destinations aux alentours de Boumerdes pour s’adonner à cette activité. Le stratagème était le même : la fille, dans un numéro de charme, occupait le commerçant, quand la mère n’avait plus qu’à se servir. C’est une plainte déposée par plusieurs commerçants de Draâ Ben Khedda (11 km à l’ouest de Tizi Ouzou) qui aura été derrière l’ouverture d’une enquête. Cette dernière a conduit les enquêteurs de la sûreté de cette ville vers ces deux escrocs peu ordinaires. Arrêtées, elles ont été déférées devant le juge du tribunal de Tizi Ouzou. Après les auditions, le juge prononce deux (2) ans de prison ferme contre la mère et une (1) année pour la fille. Le verdict les a également condamnés à verser 100.000 dinars d’amende, ainsi que 120.000 dinars pour chaque plaignant !