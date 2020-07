TIZI OUZOU : Une femme tente de se suicider dans le bureau du wali

Une femme a tenté de se suicider, mardi 7 juillet, dans le bureau du wali de Tizi Ouzou, en Kabylie, rapporte une source médiatique. Venue réclamer un logement, la femme s’est coupée les veines à l’aide d’un tesson de verre, ajoute la même source. Affirmant que la victime a été transférée d’urgence à l’hôpital de la ville. Fait pour le moins insolite. Ce mardi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, une femme reçue par le wali, dans le cadre des réceptions hebdomadaires, s’est taillé les veines. Selon des sources concordantes, la femme est venue demander un logement. Pour défendre sa cause et probablement au bout du désespoir, elle a brandi la menace du suicide. Joignant l’acte à la parole, elle a cassé une bouteille en verre posée sur le bureau du wali et a porté un fragment sur son cou menaçant de se trancher la gorge, avant de le porter, finalement, sur son poignet et se tailler les veines. Sans l’intervention des présents, appelés à la rescousse par le wali, ce geste aurait été fatal pour cette femme, qui a été transportée d’urgence vers l’hôpital de la ville.