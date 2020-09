TIZI OUZOU : Un réseau de passeurs de migrants démantelé

Un réseau de passeurs spécialisé dans l'organisation de voyages d'émigration clandestine a été démantelé par les éléments de la sûreté nationale dans la localité maritime de Tigzirt (35 km au Nord de Tizi Ouzou). En effet, selon les indications fournies vendredi par la cellule de communication du même corps de sécurité, c'est "suite à un travail de recherche et d’investigation, les Forces de Police de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire de Tigzirt, ont pu démanteler un groupe de malfaiteurs qui se sont spécialisés dans l’organisation de voyages d’émigration clandestine par la voie des mers, composé de cinq individus dont deux sont des repris de justice, âgés de 25 à 40 ans, originaires des wilaya de Tizi-Ouzou et Boumerdès". Deux véhicules touristiques et un utilitaire utilisés pour le transport des candidats à l’émigration et les moyens et objets destinés à cette fin, ainsi que des téléphones portables utilisés pour les échanges de communications ont été saisis suite au démantèlement de ce réseau de passeurs. Présenté devant le parquet de Tigzirt, quatre d’entre eux ont été mis en détention préventive alors que le cinquième a été placé sous contrôle judiciaire.