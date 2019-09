TIZI-OUZOU : Poissons morts découverts aux abords du barrage de Taksebt

Des centaines de poissons morts ont été découverts aux abords du barrage de Taksebt à Tizi-Ouzou par les services de la Direction locale des ressources en eaux (DRE), a-t-on appris de son premier responsable. La cause de la mortalité des poissons est due à "un taux très élevé de chlore détecté dans l'eau du barrage probablement déversé par des pêcheurs pour améliorer leurs rendements", a indiqué Mokrane Djouder dans une déclaration à l'APS. Les analyses effectuées par les services de la DRE ont révélé l'existence "d'un taux élevé de cette substance dans l'eau du barrage", a souligné Mokrane Djouder, ajoutant que "le lieu est mis sous observation pour surveiller l'évolution de la situation". Une plainte sera, par ailleurs, déposée par la DRE pour "déterminer l'origine de cet acte criminel et de cette substance contenue principalement dans certains produits, ayant provoqué cette catastrophe" a-t-il dit. Par ailleurs, M. Djouder a tenu à rassurer qu'il n'y a "aucune crainte sur la santé de la population utilisant l'eau du barrage", précisant que celle-ci (l'eau) "est d'abord traitée au niveau des stations d'épuration du barrage avant d'être distribuée". Le barrage de Taksebt, d'une capacité de stockage de 180 millions de m3 et qui a enregistré un taux de remplissage record en 2019, alimente, outre la wilaya de Tizi-Ouzou, une partie des wilayas de Boumerdes et d'Alger.