TIZI-OUZOU : La DSP lance le dépistage à domicile des sujets contacts

La Direction de la santé et de la population de Tizi-Ouzou a annoncé mardi 21 avril avoir initier le dépistage à domicile des sujets suspects de coronavirus (covid-19. « Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le poste de Commandement Opérationnel coordonné par Mr le Directeur de la Santé et de la Population au titre de la gestion de cette pandémie, initie une stratégie qui consiste à dépister tous les sujets contacts confinés à domicile à travers le territoire de la wilaya », indique la DSP de Tizi-Ouzou dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook. Selon la Direction locale de la Santé, « cette action a pour objectif de soustraire les sujets positifs susceptibles de constituer un vecteur de propagation ». « Pour ce faire, les EPSP ont été dotés suffisamment de tests pour mener à bien cette opération d’envergure qui sera conduite dans un temps relativement court », conclut le communiqué. A noter que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré, depuis l’apparition de la pandémie, 107 cas atteints du covid-19 dont 19 décès au total. Au niveau national, selon bilan arrêté mardi à 18h00, l’Algérie a enregistré 2811 contaminations dont 392 décès et 1152 guérisons.