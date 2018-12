TIZI-OUZOU ET MEDEA : Six bombes artisanales et une casemate détruites

Six bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes ont été détruites ce mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tizi-Ouzou et Médéa, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 04 décembre 2018 lors d'opérations de fouille et de ratissage à Tizi-Ouzou et Médéa (1ère Région militaire), six (06) bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes", a précisé la même source.