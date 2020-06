TIZI-OUZOU ET BEJAÏA : Visites d'inspection des chantiers de réalisation du LPP

Le Président directeur général (P-dg) de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Hafedh Soufiane effectué, vendredi, une visite de travail et d’inspection de projets relevant de son entreprise, dans les wilayas de Bejaïa et de Tizi Ouzou, a indiqué l’ENPI sur sa page officielle Facebook. Accompagné du directeur régional centre de l’ENPI et du directeur des projets de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Hafedh s'est enquis, à une heure tardive de la soirée de vendredi, de l’état d’avancement du projet des 288 logements promotionnel publics (LPP) à Tamda. Le même responsable a instruit, lors de cette visite, l'accélération de la cadence des travaux, en vue de livrer le projet, dans les meilleurs délais et de coordonner avec les agents de l’entreprise Sonelgaz, en vue de raccorder le projet aux réseaux électricité et gaz, lit-t-on dans le communiqué de l’ENPI. M.Hafedh a également mis l’accent sur la nécessité de respecter les normes et standards de qualité dans la réalisation des logements et d’accélérer la cadence des travaux d’aménagement extérieur, en coordination avec la direction de l’Urbanisme et de la construction de la wilaya de Tizi Ouzou. Le P-dg de l’ENPI, s’est rendu, par la suite, dans la wilaya de Béjaia où il a inspecté le projet des 154 logements LPP à Oued Ghir. Inspectant le projet, M. Hafedh s'est dit instatisfait de la qualité des travaux et de la stratégie adoptée dans la réalisation, tout en relevant une série d'anomalies. A ce propos, le même responsable a donné des instructions strictes au bureau d’études et aux entrepreneurs pour y remédier, afin d’accélérer le rythme des travaux d'aménagement extérieur. Pour rappel, le P-dg de l’ENPI avait effectué jeudi dernier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Skikda où il s’est enquis de l’avancement de nombre de projets.