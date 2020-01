TIZI-OUZOU : Destruction d’une casemate pour terroristes

Une casemate pour terroristes a été découverte et détruite par les forces de l’Armée nationale populaire dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. « Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 26 janvier 2020, une (01) casemate pour terroristes lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi-ouzou (1ère Région Militaire », indique le communiqué. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes, 16 marteaux piqueurs, un détecteur de métaux et 930 comprimés psychotropes.