TIZI-OUZOU : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue

Un réseau de malfaiteurs, spécialisé dans le trafic de drogue a été démantelé cette semaine par la police, à Tizi-Ouzou, a indiqué, vendredi la sûreté de wilaya dans un communiqué. Agissant sur renseignements, les éléments de la brigade de recherches et d’intervention de la police judiciaire (relevant de la sûreté de wilaya), ont ''à l’issue d’un travail d’investigation, mis hors d’état de nuire ce réseau de malfaiteurs spécialisés dans le trafic de drogue, composé de cinq (5) individus, âgés de 26 à 45 ans, originaires de Tizi-Ouzou et Draa Ben Khedda'', a-t-on précisé de même source. Cette opération a permis la découverte et la saisie d’une quantité de 160 grammes de Kif traité destiné à la commercialisation, une arme blanche, une moto utilisée pour leurs déplacements, ainsi qu’une somme d’argent de 50 000 DA, revenu de la vente de drogues, a-t-on ajouté. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, trois (3) mis en cause dans cette affaire, ont été mis en détention préventive et les deux (02) autres ont été cités à comparaître, pour le chef d'accusation de ''détention de drogue à des fins de commercialisation'', est-il rapporté dans le même communiqué.