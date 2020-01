TIZI OUZOU : Démantèlement d’un réseau de criminels

Les éléments de la gendarmerie nationale de Boghni (Tizi Ouzou) ont mis hors d'état de nuire un groupe de criminels. Selon un communiqué du Ministère de la défense nationale (MDN), il s'agit d'un réseau spécialisé dans les cambriolages à mains armées. Selon la même source, le réseau démantelé compte six individus armés spécialisés dans les cambriolages dans certaines localités de la daïra de Boghni, à quelques quarante kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Leur identité et leur origine n'ont pas été révélées dans le communiqué du MDN. Aussi, à l'issue de cette opération menée en Kabylie, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi un fusil à pompe et un fusil de chasse que les criminels en question utilisaient dans leurs différents forfaits. Les gendarmes ont également récupéré des armes blanches mais aussi deux véhicules touristiques qui assuraient leurs déplacements divers.