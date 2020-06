TIZI-OUZOU : Découverte d’un spécimen de moustique-tigre

Un spécimen de moustique-tigre a été découvert à Ain El Hemmam au Sud-est de Tizi-Ouzou, a indiqué une source médiatique, citant le responsable de la prévention auprès de la Direction locale de la santé (DSP). Selon la même source, une enquête devrait être menée par les services de l’EPSP d’Iferhounène en collaboration avec le bureau d’hygiène de la commune pour déterminer son origine, conformément aux instructions du ministère de la Santé. Le spécimen en question a été amené à l’EPSP d’Iferhounène par un citoyen du village Aourir qui a « eu le réflexe de le capturer après avoir constaté qu’il avait les caractéristiques de ce moustique, grand de taille et traversé de rayures noires et blanches » a précisé le responsable de la prévention auprès de Tizi ouzou. « C’est un moustique d’importation qui peut vivre jusqu’à un mois dans les bagages, soit à l’état larvaire, soit sous forme de moustique et dont les causes principales sont les marchandises usagées importées, (vêtements, pneus…etc), importées d’Europe, notamment, de France qui souffre beaucoup de ce fléau », a-t-il expliqué.