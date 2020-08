TIZI OUZOU : Confinement partiel dans deux communes

Un confinement partiel sera imposé à compter d’aujourd’hui jeudi, de 20h00 au lendemain à 05 h 00, dans deux (02) communes de la wilaya de Tizi Ouzou pour une durée de quatorze (14) jours, indiqué un communiqué du ministère de l’Intérieur. Cette mesure concerne les communes de Tizi Ouzou et Draa Ben Khedda, précise le communiqué. « Au vu de l’évolution de la situation épidémiologique à Tizi Ouzou, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire informe l’ensemble des citoyens qu’avec l’accord des autorités publiques compétentes, un confinement partiel sera imposé à compter d’aujourd’hui, jeudi 6 août 2020, de 20 :00 au lendemain à 05 :00, dans les communes de Tizi Ouzou et Draa Ben Khedda, et ce pour une durée de quatorze (14) jours », lit-on dans le communiqué. Ce confinement partiel impliquera « un arrêt total » de toutes les activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs et de la circulation des voitures, ajoute la même source.