TIZI OUZOU : 365 millions de Da pour l’alimentation en eau

Une enveloppe de 365 millions de DA a été mobilisée par le ministère des Ressources en eau au profit de Tizi-Ouzou, au titre d'un programme visant à améliorer l'alimentation en eau potable dans cette wilaya, a-t-on appris vendredi auprès du directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane Djouder. Selon le même responsable, 210 millions DA ont été destinés à l'unité de wilaya de l'Algérienne des eaux (ADE) et 155 millions de DA à la direction des ressources en eau (DRE). Ces enveloppes financières permettront à l'ADE ainsi qu'à la DRE, de «lancer un certain nombre d'opérations inscrites sous le sceau de l'urgence, visant à améliorer la dotation en eau potable des localités qui souffrent de perturbations dans la distribution», a souligné M. Djouder. Il a rappelé qu’un rapport détaillé sur la situation actuelle de l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été «remis au ministère de tutelle qui a été attentif à ce dossier». A ce propos, le wali Mahmoud Djamaâ a indiqué à l’APS que le montant de 365 millions DA a été mobilisé suite à la réunion de travail tenue le 19 juillet dernier au siège de la wilaya entre les autorités locales et les membres d'une commission du ministère des ressources en eau, conduite par le Secrétaire général Kamel Mihoubi, dépêchée à Tizi-Ouzou par le ministre, Arezki Beraki, afin d'étudier toutes les préoccupations concernant la distribution d'eau potable en vue de leur prise en charge. L'enveloppe permettra de lancer, dans plusieurs communes, des opérations urgentes, notamment la réparation du réseau et le renouvellement de certains équipements, au titre d’un programme spécial qui va permettre de régler les problèmes de l’alimentation en eau potable au niveau de la wilaya, selon le chef de l'exécutif de la wilaya. «Toutefois, afin de stabiliser cette wilaya en matière de mobilisation de la ressource en eau, il est important de mettre en œuvre le schéma directeur prévu en la matière», a souligné M. Djamaâ.