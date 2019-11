TIZI-OUZOU : 17 341 foyers raccordés au réseau de gaz

Pas moins de 17 341 nouveaux foyers ont été raccordés au gaz naturel à travers la wilaya de Tizi-Ouzou depuis le début de l'année en cours, a rapporté dans un communiqué, la concession distribution locale de la Sonelgaz. Cette évolution croissante de la pénétration du gaz naturel à travers la wilaya, dont la couverture a atteint 8 506 km et 229 412 abonnés répond, a-t-on souligné de même source, à "la stratégie enclenchée par les programmes publics qui visent à alimenter l’ensemble du territoire de la wilaya". A cet effet, et vu l'importance de cette évolution, la concession de distribution locale lance à partir de ce 1er novembre une caravane de sensibilisation sur l’utilisation appropriée du gaz naturel dans le but de faire connaitre "les avantages qu’offre cette commodité". Elle sera, également, l'occasion de communiquer et prévenir contre "les dangers que peut engendrer la mauvaise utilisation de cette énergie par le non-respect des règles de sécurité ou l'utilisation d'appareils contrefaits ou ne répondant pas aux normes de sécurité". La campagne qui s’étalera sur toute la période hivernale 2019/2020, et qui se présente sous différentes formes, dont des actions de proximité et portes ouvertes pour le grand public, touchera plus de 40 localités de la wilaya où la mise en service du gaz est récente ou imminente. Les élèves du premier et deuxième paliers, primaire et moyen, ainsi que ceux des centres de formation seront, également, touchés par le biais de séances pédagogiques, en collaboration avec les directions respectives de ces deux secteurs ainsi que la protection civile.