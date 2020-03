Agissant sur information, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Mascara, ont procédé à la perquisition d'un entrepôt situé dans une ferme agricole dans la commune de Tizi et à l'intérieur duquel, ils ont appréhendé un individu mélangeant de la farine avec du son pour en faire du fourrage pour les bétails. Ils y trouvèrent d'ailleurs, un camion de marque "Chanki" chargé de 533 quintaux de cette matière, qu'ils ont saisis et estimés à plus de 136 millions de centimes.