TIZI (MASCARA) : Les habitants du douar Tekaifia sans eau !

Les habitants du douar Tekaifia dans la Commune de Tizi vivent leur soif en silence, selon les déclarations de Si Ahmed un habitant de ce douar qui disait « ce douar est divisé en deux, une partie reçoit l’eau normalement, la seconde partie située sur les hauteurs n’a pas vu l’eau depuis plus de 9 mois malgré les ombreuses doléances. Les élus se rendent juste en bas pus repartent. Cette population s’approvisionne auprès des colporteurs contre le paiement de 1000 DA la citerne or que certains sont des nécessiteux et ne peuvent pas se permettre l’achat d’eau, en plus que la provenance de cette eau est inconnue. Notre bureau de Mascara a essayé à plusieurs reprises d’avoir le maire pour plus d’éclaircissements, mais celui-ci demeure hors contact