TISSEMSILT : Vaste opération de désinfection dans la ville

Une vaste opération de désinfection des administrations, des rues et mobiliers urbains de la ville de Tissemsilt a été engagée depuis quelques jours par les équipes de l’établissement public Ouarsenis Net et de ses prestataires. Selon son directeur Monsieur Khane Dahmane, cette initiative visant à participer des actions pour prévenir la propagation du Coronavirus (Covid-19), qui est étendue à l’ensemble du territoire de la commune et d’ajouter qu’ à travers cette initiative, la ville cible en priorité les sièges des administrations publiques (directions), les axes principaux et les lieux de passages et à proximité des établissements de soins ou de santé (hôpitaux, cliniques, pharmacies, points d’arrêts de bus, gare routière, pôles d’échanges…). La désinfection est assurée par des équipes très impliquées et extrêmement motivées par le sens de l’humanisme et du devoir sacré dans pareilles circonstances et c’est avec des produits conformes aux normes, munis de pulvérisateurs à haute pression en mains, des agents de la dite entreprise, de la Protection civile et des volontaires, en tenue de protection, gants et masques, ont procédé, depuis le lancement de cette opération et jusqu’au jour du samedi s’acharnent à lutter et combattre l’éventuelle présence de ce virus au moindre coins de la ville. Enfin, il est à rappeler que la seule personne qui a été signalée positive s’est complètement rétablie et à ce jour, aucun autre cas n’a été signalé mais au vu de la situation générale, le temps est à la prévention et à prendre toutes les précautions nécessaires pour contrer cette pandémie.