TISSEMSILT : Une réoccupation de Souk H’lima très mal appréciée

La considérant comme un acte aux conséquences très néfastes, les citoyens fustigent aussi les autorités locales ainsi que les services de sécurité qui continuent d’observer un silence meurtrier depuis un peu plus d’un mois. Il faut dire qu’à l’époque de l’ex wali Saleh El Affani, un imposante décision a été prise pour désengorger cette route, soulager la circulation et luter contre l’informel dans ce marché populaire de Souk H’lima spécialisé dans la vente au détail des fruits et légumes et principal point d’approvisionnement des habitants de la ville et même de toute la région et unique en son genre au niveau de toute la wilaya de Tissemsilt . En effet, depuis un peu plus d’un mois, un nombre important de commerçants qui exerçaient au niveau de l’ancien marché de la ville communément appelé Souk H’lima et profitant certainement de l’absence des services de contrôle et autres de sécurité ont carrément réoccupé les trottoirs et la route qui mène de l’intersection Cherchar et jusqu’à l’intersection qui mène à la rue doute rendant la vie difficile à plus d’un, c’est-à-dire que les efforts qui ont été déployés pour être présentés comme une option préventive plus pertinente et mieux adaptée face aux multiples risques qui interfèrent en continu pour faire l’objet d’un soulagement, l’objectif était avant tout de libérer l’espace public pour les piétons, de limiter le stationnement, c'est-à-dire offrir à cette place plus d’espace mais aussi plus d’attractivité, mais force est de constater que la médiocrité s’est encore une fois imposée et les anciennes pratiques ont réapparu d’où l’interpellation urgente des responsables afin de rétablir l’ordre dans cette partie de la ville et instaurer une rigueur quant au respect de l’espace public (route et trottoir) et de la pratique commerciale.