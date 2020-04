TISSEMSILT : Une personne arrêtée en flagrant délit de vente de psychotropes

A l’issue d’une enquête menée par les éléments de la BRI de Tissemsilt concernant le transport et la commercialisation des produits psychotropes au niveau d’un quartier populaire de la ville de Tissemsilt, un délinquant mis en cause a été appréhendé hier mardi à bord de sa voiture et une quantité de psychotropes au nombre de (2800) unité de 300 mg de Prégabaline a été saisie. Selon les informations qui nous ont été communiquées au niveau de la cellule de communication de la S.W de Tissemsilt, le mis en cause qui activait sur le tronçon Tissemsilt-Chlef avait été pris dans un quartier populaire et après une fouille minutieuse de la voiture, les éléments de la police ont pu découvrir une quantité de psychotropes cachée dans la roue de secours, la même source ajoute que l’enquête allait aboutir à l’arrestation du mis en cause qui a été placé par le magistrat instructeur sous mandat de dépôt pour les chef d’inculpation de détention de psychotropes dans le but de la vente.