TISSEMSILT : Une pénétrante programmée depuis 8 ans

La pénétrante de Tissemsilt sur l’autoroute est-ouest n’a toujours pas vu le jour. Huit ans se sont écoulés après la décision de relier la wilaya de Tissemsilt à l’autoroute est-ouest mais la concrétisation de cette liaison qui sera l’une des 23 pénétrantes devant relier des chefs-lieux de wilayas à l’autoroute programmées par les plus hauts responsables du pays dans le cadre des nouveaux équipements n’a malheureusement pas vu le jour et si la cause peut être comprise pour les deux dernières années, il n’en est pas de même pour les six premières années. En effet, tout un chacun se rappelle que la wilaya de Tissemsilt qui a été choisie en 2010 pour bénéficier de l’un des projets de liaisons des wilayas des Hauts-Plateaux à l’autoroute Est-ouest devra attendre encore la concrétisation réelle de cette opération aux perspectives très ambitieuses, à l’exception de l’appel d’offres national et international qui a été lancé dans le but de choisir un bureau d’études spécialisé pour l’étude préliminaire et la réalisation de la liaison autoroutière reliant Khemis Miliana à la wilaya de Tiaret, en passant par Tissemsilt sur une distance de 160 km, aucun signe n’est venu indiquer que ce projet prometteur va réellement être réalisé. A rappeler qu’à cette époque, un segment de ce méga projet, d’une distance de 100 km, était prévu entre la ville de Tissemsilt et Khemis Miliana (wilaya d’Aïn Defla). Le développement du réseau routier pour cette région du pays étant indispensable, cette pénétrante était et sera d’une “importance vitale” pour la wilaya de Tissemsilt. Il convient de souligner que le bureau d’études, qui a été retenu à l’époque pour matérialiser ce projet, avait pour mission d’élaborer une étude sur les avant-projets détaillés et sommaires de cette liaison, qui permettra de faire bénéficier les populations de la majorité des communes de la wilaya de Tissemsilt des avantages de l’autoroute, notamment les localités des régions Est et Nord-est de la wilaya, qui restent toujours enclavées, la concrétisation de cette liaison devrait les extirper de leur isolement, qui semble éternel, et faciliter les échanges commerciaux avec plusieurs villes du pays, notamment celles du centre, de l’Est et de l’Ouest du pays mais à voir où sont les choses, il est légitime de se poser les questions suivantes ; où on en est avec ce projet ? quand est-il de l’étude déjà élaborée ? Où était le rôle de nos élus (députés et sénateur) dans cette affaire qu’ont-ils fait pour la concrétisation de ce projet ? Ce projet, fait-il toujours du programme de la wilaya ? Et beaucoup d’autres questions qui restent malheureusement sans réponses notamment avec le départ du wali Benmessaoud sur lequel toute la population misait pour la concrétisation des grands projets pour la wilaya qui a bénéficié dernièrement du lancement de beaucoup de projets de cette importance favorisant le climat de développement de la wilaya qui n’a jusqu’à présent pas l’intention de lâcher un tel projet aux retombées surement bénéfiques.