TISSEMSILT : Une formation aux techniques d'irrigation modernes

Plus de 30 agriculteurs et fils de Fellah ont bénéficié récemment d'un cycle de formation sur les techniques modernes d'irrigation et d’arrosage au niveau de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) de Tissemsilt. Les participants ont suivi des cours intensifs sur des sujets liés aux technologies modernes utilisées dans le domaine de l'irrigation, des leçons données par un professeur spécialisé dans la formation et l'enseignement professionnels dans le domaine de l'agriculture à raison de 3 heures par semaine. Selon le chargé de communication, ces cours intensifs ont débuté avec l'entrée professionnelle de la dernière session de février, et ce cycle de formation s'inscrit dans le cadre de l'accord entre l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle(INSFP) de Tissemsilt et la Direction des services agricoles, il vise à former les agriculteurs et leurs fils aux techniques modernes d'irrigation et aux techniques visant à encourager l'agriculture irriguée dans la région notamment le goutte à goutte sachant que la région recèle en son sol de grandes quantités d’eau et la disponibilité de diverses installations d'eau de barrages et de retenues comme ceux de Bougara , Mgila et Tamelaht.