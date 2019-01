TISSEMSILT : Une femme exclue d’un concours à cause de son Niqab

Une femme portant le Niqab (voile intégral) a été refusée à un concours dans le secteur de l’Éducation nationale, à Tissemsilt. Cette dernière n’a donc pas pu bénéficier d’une promotion pour les enseignants du secondaire. La direction de l’Éducation de Tissemsilt, une wilaya située dans le centre du pays, a organisé un concours pour les enseignants. Lors de cet examen, et conformément à la loi en vigueur, les surveillants ont demandé à la jeune femme de découvrir son visage afin de vérifier son identité. La candidate a refusé de découvrir son visage devant les autres candidats et a proposé de se plier à la demande des surveillants loin des regards; mais cette proposition fut aussi rejetée. Suite à cet incident, qualifié d’« Injuste » par les autres candidats, un mouvement de soutien s’est créé petit à petit afin qu’elle puisse accéder au concours, mais en vain.