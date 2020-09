TISSEMSILT : Une arrestation et saisie de 173 bouteilles d’alcool

Dans le cadre des efforts déployés par la police pour réduire la criminalité sous toutes ses formes et protéger les citoyens dans leur vie et leurs biens, ainsi que la lutte contre le phénomène de la consommation de l'alcool et de drogues, les services de la troisième sureté urbaine de Tissemsilt ont procédé dernièrement à l’arrestation d’un jeune âgé de la trentaine avec la saisie d’une quantité de 173 unités de boissons alcoolisées à l’intérieur de sa maison. Selon la sureté de wilaya, les services de la police avaient exploité une information sûre précisant que le mis en cause notoirement connu par la vente illégale de l’alcool s’est donné dernièrement à ce commerce. Ce dernier a été interpellé et après la fouille de la maison, les mêmes éléments et pour mettre fin à ce commerce illégal ont fini par découvrir et saisir une quantité de 173 bouteilles d’alcool. Le mis en cause a été présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt où un dossier a été ouvert. Il a été placé en détention en attendant son jugement pour détention et vente illégale de boissons alcoolisées…