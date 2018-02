TISSEMSILT : Une année de prison pour le voleur de 3000 dinars

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans les zones urbaines et d'assurer la sécurité publique et la tranquillité des citoyens, les forces de police de la deuxième sureté urbaine de Tissemsilt ont réussi à l'arrestation d'une personne âgée d’une vingtaine d’années pour une histoire de vol à l'intérieur d’un véhicule stationné au centre ville. Les faits de cette affaire remontent à la fin de la semaine dernière où une plainte a été déposée par le propriétaire du véhicule précisant qu'il venait d’être volé et son véhicule escamoté avec à l’intérieur une somme de 3000 dinars, il était stationné près de la poste dans le centre-ville, il n’a été attiré par le vol que lorsque l’alarme du véhicule a sonné tout en voyant deux personnes dont il ignore leur identité s’enfuir à grande vitesse. Après des recherches menées par les forces de police, l’enquête a abouti à l'arrestation du suspect qui a été tout de suite reconnu par la victime. Un dossier judiciaire a été ouvert et après présentation par devant les magistrats près le tribunal de Tissemsilt pour vol, le mis en cause a écopé d’une peine d’une année de prison ferme.