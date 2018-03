TISSEMSILT : Un village de vacances à Teniet El Had

Dans le cadre d’encourager l’investissement privé notamment dans les domaines économique, touristique, commercial afin de relancer le développement local et par la même renforcer les capacités d'accueil hôtelières de la wilaya et diversifier les sources de revenus pour la wilaya particulièrement en fiscalité. Le wali Abdelkader Benmessaoud a donné en cette fin de semaine à partir de Teniet El Had le coup d’envoi des travaux de réalisation d’un village de vacances dans la forêt des cèdres au niveau du parc national d’El Meddad, un investissement privé qui se voit le premier du genre dans la wilaya qui s’étend sur une superficie globale de 30 000 m2, le cout d’investissement est de 150 millions de dinars alors que la durée de réalisation a été fixée par le promoteur privé à 24 mois seulement, selon sa fiche technique, le projet est constitué de plus de 50 chalets en préfabriqué d'une capacité globale de 210 lits et en harmonie avec la nature dans laquelle ce projet sera réalisé, il sera constitué aussi d’ un circuit de vélo sur une superficie de 3 700 m2, un parking sur une superficie de 4 220 m2 ,un auditorium de 350 places, d'aires de jeux pour enfants, aires de détente pour familles, un plan d'eau et un hammam et sauna, des locaux commerciaux, un restaurant et une cuisine sur une superficie de 500 m2, une garderie d'enfants et un centre de soins, une piscine pour adultes et une autre pour enfants , un espace de loisirs composé d’un terrain de Foot Ball sur une superficie de 2 050 m2 et d’ une esplanade avec un jet d'eau, un théâtre en plein air. Enfin, le projet de ce village touristique une fois réalisé devra générer pas moins de 76 emplois directs et 130 emplois indirects.