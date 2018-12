TISSEMSILT : Un tirage au sort pour départager les bénéficiaires de logements

Enfin, et après étude de recours bien évidemment, les responsables au niveau de la daïra de Teniet El Had au nord de la wilaya de Tissemsilt se sont prononcés sur la date du tirage au sort concernant la liste des (182) bénéficiaires dans le cadre du logement social locatif (LSL) affichée pour rappel au mois de mars de l’année en cours. En effet, selon les informations qui nous sont parvenues, l’opération qui sera surement supervisée par un huissier de justice et pour laquelle un dispositif de sécurité a déjà été mobilisé se déroulera aujourd’hui dimanche 30 de ce mois à la salle du centre culturel de Teniet El Had afin de les rassurer et d’anticiper en même temps l’attribution finale. Espérant que cette opération de tirage au sort se déroulera dans le calme et sans le moindre incident.