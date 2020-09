TISSEMSILT : Un parking transformé en piste de rallye

Tout un chacun a du remarquer dernièrement au niveau d’un grand espace commercial que la partie réservée au stationnement des véhicules où des gens font leurs achats, s’est transformée en une piste de course où l’interdit est permis. En effet, presque chaque soir, des jeunes sur des motos et autres dans leurs voitures prennent ce parking pour un lieu de rencontres à leurs exhibitions qui s’avèrent dangereuses et à risque. Ces jeunes font des exhibitions de vitesse et des cascades très risquées sans qu’aucune partie responsable n’intervienne. Pourtant ce «Show » se fait devant les yeux de tout le monde avec se qu’il représente comme danger à ces jeunes inconscients. Une intervention sévère de la part des responsables de la sécurité de cet espace commercial est plus que souhaitée pour mettre un à cet acte irréfléchi et irresponsable.