TISSEMSILT : Un mort sur la RN 14 à Layoune

Un terrible accident de la circulation s’est produit jeudi dernier dans l’après midi aux environ de 12 heures 30 minutes sur la route nationale n° 14 entre la ville de Layoune et Khemisti dans la wilaya de Tissemsilt. En effet, ce tronçon qui fait des dizaines de victimes chaque année est réputé par le nombre très élevé d’accidents de la circulation a encore une fois confirmé sa mauvaise réputation, il vient de faire une autre victime qui s’ajoute à la liste, une source autorisée nous a informé que l’accident est survenu à l’endroit précité où la voiture d’un cadre de la direction des services agricoles DSA se dirigeant vers Layoune et en voulant faire une manœuvre de doublage s’est retrouvé en face d’un gros camion qui l’avait percuté de plein fouet causant sa mort. La victime est un homme âgé d’une quarantaine d’années et occupait la fonction de chef de service des moyens au niveau de la dite direction, il a tout de suite rendu l’âme et son cadavre a été transporté vers la morgue de la ville de Layoune. La brigade de la gendarmerie nationale a vite ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.