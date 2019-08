TISSEMSILT : Un jeune homme poignardé à mort à Khemisti

Un jeune homme a été poignardé à mort dans un petit quartier populaire de la ville de Khemisti à moins d’une trentaine de kilomètres de Tissemsilt. En effet, une source sure nous a informé que le crime s’est déroulé tard dans la nuit du deuxième jour de l’Aïd où une petite querelle entre jeunes s’est transformée en une violente bagarre qui s’est terminée par un coup de poignard reçu par le jeune M.B. Selon la même source, les secouristes ont tenté des manœuvres de réanimation sur le jeune homme, sans succès, il est décédé à l’hôpital de Tissemsilt. Pour l’instant rien ne prouve que sa mort, la consommation de drogue et l’altercation soient liées. Une autopsie est en cours alors que les enquêteurs sont sur place et des témoins ont été interrogés, il semblerait que le mobile dans cette affaire soit l’effet de la consommation du Kif et des psychotropes. Les services de la police procèdent actuellement à une enquête pour homicide.