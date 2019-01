TISSEMSILT : Un individu découvert mort dans un poulailler

Les éléments de la protection civile de Bordj-Bounaama dans le nord de Tissemsilt ont été appelés à intervenir jeudi dernier aux environs de huit heures trente de cette matinée glaciale, l’appel au secours qui a été lancé par des citoyens du douar de Gueragta dans la commune de Sidi Slimane, faisant référence à une découverte macabre dans un lieu destiné à l’élevage des poulets. En effet, selon les informations recueillies, le défunt âgé de la trentaine a été trouvé sans vie à l’intérieur de ce poulailler où il travaillait. Les mêmes sources avancent qu’il n’a pas donné signe de vie après avoir passé la nuit entière dans le lieu qui était encore fermé dans la matinée du drame, il a été retrouvé près d’un groupe électrogène qui fonctionnait au mazout et selon la même source, probablement le défunt s’est asphyxié au monoxyde de carbone. Cet autre accident domestique semble avoir pour cause, l’ignorance des orientations et autres explications données par ces mêmes services concernant les dangers et les accidents domestiques. Les éléments de la protection civile qui se sont déplacés sur place n’ont fait que transporter le cadavre vers la morgue de l’hôpital, en même temps, les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du tragique accident.