TISSEMSILT : Un élève chute du premier étage à Teniet El Had

Un élève de l’école primaire Djaaboub Mhenni dans la ville de Teniet El Had au nord de Tissemsilt a fait une chute de plusieurs mètres la semaine passée. Les élèves de sa classe située au premier étage s’apprêtaient à sortir après la fin des cours, lorsque l’élève de sept ans en deuxième année primaire a fait une chute du préau de la classe. Selon certaines informations, le petit S.A qui est toujours dans un état très critique aurait échappé à la vigilance de son professeur, il aurait alors perdu l’équilibre avant de chuter d’une hauteur de plus de cinq mètres. Selon le représentant de l’association des parents d’élèves, la même source nous a confirmé que la victime a été prise en charge en premier lieu par une équipe médicale de l’hôpital de Teniet El Had pour être transférer sur Blida où il séjourne encore dans un état de coma profond…