TISSEMSILT : Trois jeunes cadres promus chefs de daïra

Dans le cadre du vaste mouvement dans le corps des chefs de daïra, opéré par le Président de la République notamment dans la wilaya de Tissemsilt, il a été mis fin aux fonctions des deux chefs des daïras de Lardjem et de Ammari Par ailleurs, trois jeunes cadres de la wilaya ont été promus chefs de daïras. En effet, le nouveau chef de l’exécutif et en présence des cadres civiles et militaires à présidé une cérémonie en l’honneur des trois promus, il s’agit de Mr Fettouh Med qui a été désigné à la tête de la daïra de Aziz dans la wilaya de Media, de Mr Baghdali Djillali chef de la daïra de Mouley Slissen wilaya de Sidi Belabes et enfin Mme Bouguetifa Faiza cheffe de daïra à Brida dans la wilaya de Laghouat. Les nouveaux promus ont été félicités en cette occasion par le wali qui leur avait souhaité plein de succès dans leurs carrières tout en les exhortant à se mettre à la disposition du citoyen.