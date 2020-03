TISSEMSILT : Sérieuses perturbations dans l’approvisionnement en semoule à Ouled Bessam

Des perturbations dans le ravitaillement et l’approvisionnement en semoule et farine sont constatées depuis le déclenchement de la pandémie du Coronavirus aux niveaux de toutes les communes de la wilaya notamment à Ouled Bessam. Les dépôts de distribution et les revendeurs de produits de minoterie sont depuis presque une vingtaine de jours en manque de semoule particulièrement à Ouled Bessam et ses environs tels Trabadja ou Ouled Bendahmane ou se concentre un grand nombre de population qui devant l’absence de ces produits stratégiques sont réduits à guetter à longueur de journée l’arrivée des camions « clandestins » ou tout simplement risquer le déplacement et tenter de l’avoir au marché noir et avec le prix fort de peur que cette crise durera dans le temps et l’on comprend l’utilité de ces produits sachant que depuis les temps, les ménages Bessamis ne sont pas très habitués au pain de la boulangerie. Cette crise semble affecter l’ensemble des habitants de cette commune et la distribution d’une cinquantaine de quintaux dans des conditions pas très transparentes n’a fait que remonter la colère de ces pauvres habitants qui affirment que la situation est plus que critique dans certaines communes enclavées, ils n’ont pas caché leur mécontentement vis-à-vis des responsables pour ce qui est de ce problème surtout en cette période de confinement, ils disent qu’au vu de cette rareté et ces perturbations, des responsables ne semblent nullement pressés d’intervenir devant cette situation, eux aussi avaient préféré rester chez eux et se contenter de s’adresser par messages abrégés via les réseaux sociaux. Autres parts, on explique ces perturbations par certains arguments, particulièrement l’éternel problème des commissionnaires et autres courtiers de tout bord d'ou l'intervention urgente des services de contrôle est plus que souhaitée, elle est impérative pour faire régner les lois et le respect des droits citoyens.