TISSEMSILT : Saisie de viande rouge impropre à la consommation

Une quantité de 84.316 kilogrammes de viande rouge impropre à la consommation a été saisie au niveau du marché de la ville de Layoune au nord de la wilaya de Tissemsilt par les éléments de la brigade de la police extra-muro de Layoune et de l’urbanisme et de la santé et de la population (PUP) relevant de la police de la sûreté de daira de Khemisti a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’attention des éléments de la police qui avec l’approche du mois du Ramadan effectuaient des contrôles au niveau du marché de cette ville a été attirée par la présence de plusieurs vendeurs occasionnels qui vendait dans des conditions archaïques avec des trépieds et une marchandise de qualité douteuse et après vérification, il s’est avéré que les vendeurs ne disposent même pas d’un certificat vétérinaire. Les services de police et après la saisie de six (06) trépieds ont aussitôt transféré la marchandise suspecte au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé par un vétérinaire que cette quantité de viande rouge saisie est impropre à la consommation soulignant enfin que la marchandise saisie a été détruite. Les services de la sûreté ont dressé des procès-verbaux en vue d’engager une procédure judiciaire pour absence de conditions de vente de viande, absence de certificat vétérinaire et commercialisation d’une marchandise impropre à la consommation.