TISSEMSILT : Saisie de stupéfiant dans deux affaires différentes

Dans le cadre de son plan d’action et dans le but de veiller à l’application des lois, des éléments de la BMPJ de Tissemsilt en action de lutte contre la propagation des stupéfiants ont pu arrêter dans deux affaires différentes plusieurs éléments et la saisie d’une quantité de Kif traité. En effet, dans une première opération, les éléments de la police ont exploité une information faisant état de l’activité de deux délinquants âgés de la vingtaine qui se donnaient à la commercialisation de drogue, les policiers les ont arrêté au centre ville et la saisie de (99,7 grs) de Kif traité, ils ont été présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt pour commercialisation illégale de kif traité. Dans le même sens, les mêmes éléments ont pu arrêter un jeune de vingt ans en possession de (30 grs) de kif traité à l’effet de la commercialisation, après un fouille corporelle, les éléments de la BMPJ ont pu saisir la somme de (18000 DA), il a été présenté pour détention de stupéfiant à l’effet de la commercialisation. Il sera jugé pour ces délits.