TISSEMSILT : Saisie de produits alimentaires impropres à la consommation

Les interventions des éléments de la police relevant de la daïra de Khemisti au nord-est de Tissemsilt et de ceux chargés du contrôle des prix et de la qualité, ont conduit à la saisie plusieurs produits alimentaires impropres à la consommation. L’opération a eu lieu à la suite d’informations selon lesquelles un individu utilisait son commerce pour écouler illégalement des produits qui sont impropres à la consommation ou dont les dates ne sont pas portées sur les produits. Après quoi une enquête a été ouverte par les éléments de la police qui ont découvert des matières périssables, notamment la margarine, les biscuits, mayonnaise, bouteilles d’eau d’un litre, gâteaux traditionnels, et détergeant de divers types stockés en l’absence des conditions normales de conservation. Une procédure judiciaire a été intentée à l'encontre du mis en cause pour possession de denrées alimentaires impropres à la consommation alors que les dits produits ont été dégradés au niveau du centre d’enfouissement par une commission habilitée. Il sera ultérieurement présenté devant le juge de Teniet el Had. Dans le même sens, et dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite et le piétinement de la loi du confinement, les éléments de la deuxième sureté urbaine ont réussi dans deux opérations distinctes la saisie d’une quantité importante de gâteaux traditionnels impropres à la consommation « Zlabia et Kalb Elouz », la première opération consistait l’interpellation à Tissemsilt d’une personne à bord d’un véhicule et transportait dans des conditions lamentables des quintaux de Zlabia pour la revendre à Khemisti, la deuxième opération consistait en la saisie d’un quantité de Kalb Elouz mise dans de petits plats mais qui était en fin de compte impropre à la consommation, les deux contrevenants ont été verbalisés alors que les dites marchandises ont été dégradées au niveau du centre d’enfouissement de Tissemsilt en présence des concernés et des services de la DCP.