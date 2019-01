TISSEMSILT : Saisie de plus de 800 unités de boissons alcoolisées

Les services de la police judiciaire du chef lieu de la wilaya de Tissemsilt ont procédé dernièrement à la saisie d’une quantité de boissons alcoolisées dans le domicile d’un homme notoirement connu par les services de la police, évaluée à 876 bouteilles entre vin rouge et canettes de bière. En effet, après l’exploitation des informations certaines sur une activité prohibée d’une personne âgée de la cinquantaine à mettre hors d’état de nuire, une perquisition a été délivrée pour fouiller le domicile du mis en cause situé à Tissemsilt-ville, ce qui avait permis la découverte de cette quantité d’alcool, selon le chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya, le lot de cette saisie était destiné pour la vente clandestine notamment dans une wilaya qui n’a aucun dépôt de vente de boissons alcoolisées et plus précisément au niveau de cette ville réputée conservatrice. Le mis en cause a été présenté devant le magistrat instructeur près le tribunal de Tissemsilt qui a ordonné de le mettre sous mandat de dépôt pour détention de boissons alcoolisées avec l’intention de les commercialiser.